Ana María Aldón parece haber tocado fondo. La mujer de José Ortega Cano podría haber llegado a su límite tras las últimas declaraciones de su marido en las que pedía que le dejasen fuera a él de todos los conflictos. Después de los reproches públicos que se han lanzado Gloria Camila y la diseñadora, el torero lanzaba una advertencia a las mujeres de su vida. Esta podría ser la gota que habría rebasado el vaso. Y este sábado 'Viva la vida' comenzaba con la gran ausencia de la diseñadora. Era entonces cuando Emma García manifiestaba su preocupación por Ana María Aldón. Mala noticia para Emma García: se cancela 'Viva la vida'.



La andaluza, que debería acudir a Telecinco como cada semana, no se ha presentado en su puesto de trabajo. Desde el entorno de la mujer de Ortega Cano se ponen en contacto con el programa para comunicar su ausencia. Se esperaba que Ana María hablara de la llamada de Ortega Cano a 'Ya son las 8' pero, ¿dónde está Ana María y qué le ocurre?

El delicado estado de Ana María Aldón le ha impedido acudir a ‘Viva la vida’: “Ha tocado fondo, no puede más”, revela Emma García, que añade, además, que no han podido hablar directamente con la colaboradora. “No sabemos nada de ella, no hemos podido hablar directamente con ella”, dice la presentadora en nombre de ella misma y de la dirección. "Sí que sabemos que no se encuentra con Ortega Cano. Me extraña y me preocupa que ella, directamente ella, no haya llamado para decir qué le pasa", añade Emma García. La presentadora añade que Ana María Aldón lleva días con el teléfono desconectado: "su teléfono lleva apagado días".

Telecinco

Además confiesa que ella misma se ha intentado poner en contacto con ella, pero ha sido imposible. "Siempre me contesta inmediatamente, pero esta vez no me ha contestado ni a mí ni al resto de personas de este programa que le hemos escrito". Todos han manifestado lo preocupados que están por ella por el delicado momento que está atravesando, no solo por sus problemas en su matrimonio con José Ortega Cano, sino que también por la delicada situación de su madre.

Y es que, hace dos semanas, las dos protagonizaban un grave encontronazo después de que la mujer de José Ortega Cano se negase a contestar a las preguntas formuladas por la presentadora vasca.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io