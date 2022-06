Carlos Vives ha acudido al concierto que ha organizado 'Cadena 100'. Un acto en el que no ha dudado en pronunciarse sobre la ruptura de Shakira y Piqué. El artista es un gran amigo de la cantante, con quien ha lanzado hit como 'La Bicicleta'. El colombiano ha reconocido que está muy feliz de haberle "visto crecer" y ha mostrado lo orgulloso que se siente de ella. "Siempre la he visto como una guerrera y una luchadora. De hecho, en la última canción que hice para ella cuento esa historia", ha confesado mostrando lo unido que se siente a su amiga.

Por este motivo, ha lamentado la situación por la que está pasando la cantante, y es que ha reconocido que no le ve del todo bien. "Tiene que estar triste, yo he pasado por eso también. Definitivamente la sentí triste, es un momento muy difícil y bueno, cuando uno tiene una familia tan hermosa...", ha lamentado explicando que cuando se enteró de la noticia le envió un mensaje preocupándose por ella. "Me respondió diciéndome que estaba triste", ha indicado asegurando que no le desveló más detalles sobre lo sucedido.

El cantante ha explicado que ellos siguen manteniendo el contacto aunque intenta "no molestarle mucho" con mensajes. Un momento que ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras dejando claro lo que más valora de ella. "Es fiel y una chica linda. Un ser humano hermoso", ha resaltado dejando ver el gran cariño que le sigue teniendo.

Además, también ha aprovechado para explicar qué le parece Piqué. "Es una persona muy educada, muy decente", ha indicado resaltando que siempre le pareció una buena persona. De hecho, ha confesado que con él siempre fue una persona especial con la que tuvo mucha gentileza. "Como queremos tanto a Shakira siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", ha reconocido.

De esta forma, Carlos Vives ha querido explicar la situación en la que se encuentra su amiga después de que el pasado 4 de junio se confirmase que su relación con Piqué había llegado a su fin. Ahora, el artista ha reconocido que lo único que espera para su amiga es que consiga "encontrar la felicidad", sea con o sin Piqué.

