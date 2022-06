North Bay Road Drive Gtres La mansión se ubica a pie de playa de la isla de Miami Beach, en el mismo barrio que otras celebridades con las que tiene amistad como Jennifer Lopez, Ricky Martin o Matt Damon.

Dos lujosas plantas Gtres La mansión lleva en venta desde 2018 y ha sufrido variaciones de precio en este tiempo. Ella la obtuvo por 3 millones de euros pero una reforma integral aumentó su valor exponencialmente.

Decoración blanca y sobria Gtres Para la decoración, Shakira ha optado por tonos blancos apostando por la luminosidad de las habitaciones aprovechando los grandes ventanales con los que cuentan la mayor parte de las estancias.

Gimnasio con vistas privilegiadas Gtres Incluso el gimnasio personal con el que cuenta la vivienda. Con máquinas de step, cinta de correr y elíptica: el trío perfecto para el cardio.

Salones con varios ambientes Gtres Además la falta de tabiques dan una sensación de amplitud diferenciando varios ambientes gracias a la decoración y no tanto a los tabiques, que han desaparecido de la mayor parte de la mansión.

Palmeras en la entrada Gtres Las palmeras y la vegetación blindan la entrada de la mansión en esta lujosa avenida.

Piscina chill out Gtres También en la piscina se van separando los ambientes pero esta vez con la luz, dando una espectacular sensación de relajación cuando cae la noche.

Gtres Una mansión que tiene todo lo necesario para que Shakira no tenga ni que salir de su casa. La única duda en la actualidad es si, de mudarse, se mudará sola o con los pequeños Sasha y Milán.

Tras el curso escolar Gtres No obstante, la pareja ha dejado claro que sus hijos son su prioridad por ello previsiblemente todos los movimientos empezarán a realizarse en el momento en el que se termine el curso escolar.

