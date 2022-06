Cristina Tárrega lleva una vida tranquila junto a su marido, el ex futbolista José María Quevedo, y su hijo Marco, que hace poco cumplía 18 años. Lo cierto es que la colaboradora lleva casada desde hace más de 20 años y siempre que puede aprovecha para dedicarle unas bonitas palabras a su pareja. Sin embargo, antes de comenzar con él, parece que mantuvo un breve romance con un artista. Una relación que había sido desconocida hasta ahora.

Al parecer, la persona con la que estuvo saliendo durante un tiempo fue...¡Rafa Sánchez! La colaboradora y el ex miembro del grupo 'La Unión' vivieron un breve romance del que él todavía guarda un gran recuerdo. De hecho, el cantante ha sido el encargado de desvelar lo que ocurrió entre ellos hace años, asegurando que todavía no se ha podido olvidar de ella. "Esas curvas no se pueden olvidar. Podemos decir que es uno de los amores de mi vida", ha indicado.

Sin duda, unas sorprendentes declaraciones con las que deja claro lo especial que fue para él. Descubre todo lo que ha dicho sobre ese breve romance que mantuvieron haciendo click en el vídeo, unas declaraciones donde confiesa, entre otras cosas, que la canción 'Ella es un volcán' estaba dedicada a Cristina Tárrega.

Lo cierto es que durante su reaparición en el concierto que 'Cadena 100' ha celebrado por su 30 aniversario, el cantante no ha dudado en acordarse de personas que han sido muy importantes en su vida. Además de hablar sobre la colaboradora, el artista también dedicó unas bonitas palabras a Nacho Cano, dejando claro que le sigue teniendo un gran cariño. Un momento que ha aprovechado para desvelar que se siente "muy afortunado" por haber podido vivir ya casi 40 años de la música. No te quedes sin saber nada de lo que ha dicho sobre estos y otros asuntos pinchando en el vídeo.

