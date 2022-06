Amaia Romero se atreve con todo. Ya nos sorprendió en 'Operación Triunfo' cautivándonos a todos con su melódica voz. También nos robó el corazón con su personalidad, y es que la navarra tiene un sentido del humor muy característico. Ahora ha dado un paso más, aunque esta vez ha sido algo que nos ha puesto los pelos de punta en el mal sentido. La Dirección General de Tráfico ha contado con la cantante para su última campaña. El objetivo es concienciar de diversas infracciones que se cometen al volante: exceso de velocidad, ir sin cinturón o conducir bajo los efectos del alcohol, por poner algunos ejemplos. Ahora, la DGT pretende concienciar a la gente para que tome todas las precauciones necesarias para evitar los atropellos.

En el anuncio, Amaia Romero aparece hablando a cámara en mitad de un bosque: "El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos". Todo parece normal hasta que pasa algo estremecedor: "Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo...o alguien famoso", y pasa un coche llevándose a la cantante por delante.

Cada año más de 1⃣0⃣0⃣ personas fallecen al ser atropelladas en carretera



Saberlo es empezar a evitarlo



Nueva campaña de concienciación de la @DGTes para este #verano, con @amaiaromero ⤵️ pic.twitter.com/Hieuq9Z35q — Ministerio del Interior (@interiorgob) June 27, 2022

¡Duro pero conciso! La DGT suele lanzar campañas bastante explícitas para hacer ver el peligro que corremos en la carretera y solo nosotros tenemos la solución para que no ocurran desgracias como la que simula Amaia Romero en el anuncio.

