¿Qué sabe Gloria Camila sobre la "desaparición" de Ana María Aldón? Este fin de semana, la mujer de Ortega Cano no acudía a su puesto de trabajo en 'Viva la vida'. Esta ausencia fue bastante comentada: "No sabemos nada de ella, no hemos podido hablar directamente con ella" confesaba Emma García quien destacaba que "ha tocado fondo, no puede más". Ortega Cano entraba muy enfadado en 'Ya son las ocho' pidiendo tanto a ella como a su hija que le apartasen de sus problemas y esto habría supuesto un disgusto a la gaditana.

Telecinco

Gloria Camila contaba este lunes 27 de junio que lo que explicaba Avilés en 'Viva la vida' es mentira: "La información Avilés es falsa. Yo dos semanas antes de la llamada dije que no iba a hablar más del tema. Mi padre habla todos los días con Ana y su hijo y sabe si está bien o no. Si no se lo coge a Avilés que se lo plantee, igual es que no quiere hablar de él. En casa hay noticias de Ana María", dejaba claro la joven. "Se habla como si Ana estuviera cohibida o como si le hiciéramos maltrato psicológico, cuando nada de eso", comentaba la hija del diestro. Rocío Flores, que también se encontraba en plató, ha defendido a su tía a capa y espada: "Ver a Gloria muchas veces como la veo me duele. Y ver a José muchas veces como lo veo me duele. No tienes que justificarte de nada, si te apetece tener una conversación con tu padre la tienes".

