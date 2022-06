Ortega Cano reaparece tras la marcha de su esposa, Ana María Aldón. No son días fáciles para el matrimonio del torero y la finalista de 'Supervivientes 2020'. Después de que el diestro entrara por teléfono en 'Ya son las ocho' para pedir a su mujer y su hija Gloria Camila que le dejaran vivir tranquilo, la reacción de su mujer no se hizo esperar. A pesar de que la pareja reapareció, con rostro serio, parece que las palabras del diestro han hecho mella en la colaboradora de 'Viva la vida' que ha decidido poner tierra de por medio. Repasamos la vida de Gloria Camila Ortega Mohedano.

El pasado fin de semana, Ana María Aldón no acudía a su puesto como colaboradora en 'Viva la vida' y Emma García mostraba su preocupación por ella porque no habían podido ponerse en contacto con la mujer de Ortega Cano. "Ha tocado fondo, no puede más... No sabemos nada de ella, no hemos podido hablar directamente con ella. Sí que sabemos que no se encuentra con Ortega Cano. Me extraña y me preocupa que ella, directamente ella, no haya llamado para decir qué le pasa, su teléfono lleva apagado días", revelaba. Al día siguiente, se revelaba el paradero de Ana María Aldón.

Gtres

Ana María ha viajado hasta Cádiz buscando el consuelo de su familia. Allí, la han visto en Rota y Costa Ballena y luego ha visitado El Rocío con unos amigos íntimos de la pareja. Curiosamente, Gloria Camila también ha estado en la aldea pero, al parecer, no se ha producido un encuentro entre ambas. Mientras, Ortega Cano continúa en Madrid ajeno a la polémica y continúa con sus gestiones. En la capital, le hemos podido ver mientras hacía unas gestiones. José, serio y cabizbajo, estuvo en un banco y una asesoría y luego visitó un restaurante de su confianza antes de volver a su casa. Según revelaron en 'Viva la vida', el torero es conocedor de la escapada de su esposa. ¿Ortega Cano y Ana María Aldón podrán superar su nueva crisis?

Gtres

