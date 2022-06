Ion Aramendi y su familia llevan unos días para olvidar. El domingo 26, Carlos Sobera se ponía al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' tras anunciar que el presentador vasco no podría conducir la gala tras haber dado positivo en Covid. Ion entró en directo y confesó que había pasado unos días complicados pero ya estaba mucho mejor. Pero él no fue el único que se contagió en casa, su mujer, la periodista María Amores, que está en la recta final de su tercer embarazo, también dio positivo. Y a todo esto hay que sumar el susto que se llevaron con su hijo mayor, Ion, que sufrió un shock anafiláctico por el que tuvo que ser ingresado de urgencia, aunque ya se encuentra perfectamente. La periodista ha contado su 'Semanis Horribilis' -como ella misma califica- en sus redes.

"Yo también me contagié de covid, estuve dos o tres días bastante mal y al quinto o así ya di negativo, pero", comienza diciendo María. "Me mandaron eparina porque tener covid y 45 años son varios factores para que me de un trombo. En casa no lo habíamos pasado ninguno de los 4 desde que empezó el covid., le hicieron pcr el sábado, para ver si podía presentar el domingo y le dio positivo", explicaba la periodista que desvelaba que su marido ya es negativo pero "prefiere quedarse en casa".

Ion Aramendi y su mujer, María Amores, en una imagen de archivo. Getty Images

Por si ser positivo no era sufiente,que tenía "una caries gigante que me estaba matando. He tenido que tomar antibiótico y de todo".. "Estamos en casa, le doy un bocadillo a Ion, de algo que él come normalmente, nada raro, bajamos a la piscina,... estuvo ingresado en el hospital 10 horas por una reacción alérgica que no sabemos a qué", revelaba María Amores, aún con el susto en el cuerpo pero feliz de que su hijo ya estuviese estupendamente y poder hacer un plan madre e hijo tras una semana para olvidar.