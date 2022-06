Vanesa Martín e Inma Cuesta han seguido los pasos de María del Monte. Si hace unos días era la cantante sevillana la que hablaba de su homesexualidad públicamente por primera vez y presentaba oficalmente a su pareja, Inmacula Casal, ahora han sido la cantante malagueña y la acriz, quienes han sorprendido reivindicando, por primera vez, su condición sexual. Ambas han aprovechado el Día del Orgullo para reivindicar su homosexualidad con unas cartas que han publicado en sus respectivas redes sociales.



Vanesa Martín se abre en canal con un extenso texto en el habla claro sobre su condición sexual. "Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia", escribe junto a la imagen de la bandera LGBTIQA+ y su imagen de fondo con una venda en los ojos y sin ella. La cantante explica que a lo largo de su vida, había ido "tirando capas y copas de prejuicios y voy descubriéndome y descubriendo-te (a quien haya sido). En mi cabeza conviven a veces también un ejército de dudas y ganas, un ejército valiente pero con recovecos. Yo misma me arresto por montar el lío y luego me perdono y vuelvo a desplegar mis alas a la calle". Y reconocía que no había sido una decisión fácil: "Siento vértigo. He sentido ganas de vomitar a ratos y a la vez, mucha vida corriendo fuerte dentro de mí".

"Quiero que me duelan las rodillas de querer, sin importarme a quien. Amar hasta que se me salgan los latidos por el cuello, ponerme nerviosa, no dar por hecho nada ni a nadie, sorprender y q me sorprendan y dejarme ir. Quiero dejar de controlar mi daño, que se joda y se duela encima y yo con él", continúa la artista, que "arrugaría en un papel todas las leyes de moralidad que nos frenan y nos coartan y las lanzaría al fuego".

Sus palabras han sido aplaudidas y alabadas por caras conocidas como Sandra Barneda, Toñi Moreno y Eva González. La Miss España 2003 comentó: "Qué preciosidad amiga. Desde el ❤️siempre. Él manda".



Inma Cuesta, también muestra su orgullo



La actriz también ha aprovechado el 28 de junio, Día Mundial del Orgullo, para hablar por primera vez de su condición sexual. "Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también (...). La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al que dirán. Crecí sin referentes, sintiéndome sola en muchos momentos de mi adolescencia. En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad (...). Feliz orgullo!", escribe Inma.

