Las imágenes más sexies y calientes de las celebrities en las redes sociales

David Bustamante estrena el verano con un posado histórico. El cantante ha inaugurado las nuevas atracciones de Parque Warner Beach y será el invitado especial de un evento que celebra el 20 aniversario de Parque Warner. ¿Cómo se encuentra el ex triunfito?, ¿tiene muchos planes de cara al verano? El cantante ha hablado con nosotros y no puede estar más contento con la época que está viviendo tanto profesional como personalmente.

Gtres

El cambio físico de Bustamante es tremendo. El cantante confesó en varias ocasiones que la pandemia hizo estragos en su cuerpo y necesitaba hacer un cambio. Tanto proyectos, llevar una alimentación adecuada y hacer mucho deporte son su clave para sentirse bien consigo mismo. "Ahora estoy en un momento de equilibro y con muchas ganas de hacer cosas. Creo en el 2025 tendré vacaciones", bromeaba Bustamante y es que tiene muchísimos proyectos laborales en camino.

Gtres

Aunque tiene muy poco tiempo por el trabajo, Bustamante asegura que algún que otro día se escapará a Cantabria para estar con su familia. ¿Qué tal en el terreno personal? "Estoy muy bien. Tengo una niña maravillosa, se lleva muy bien con Yana. Soy una persona que ahora mismo lo tengo todo. Las cosas ya llegarán", comentaba el cantante cuando se le pregunta por boda. "A mí me gustan muchos los niños y Yana es muy joven. El tiempo dirá si me caso y si vuelvo a ser padre. vivo el presente", se sinceraba el ex concursante de 'Operación Triunfo'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io