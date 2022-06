Pipi Estrada ha sufrido un accidente de moto. El colaborador de 'Sálvame' circulaba por la Ronda de Toledo, una céntrica calle de Madrid, cuando sufrió un percance con un taxista que acabó en una aparatosa caída. Nada más sufrir el accidente, Pipi tranquilizaba a sus seguidores de Instagram desde la ambulancia que le llevó al hospital. "Acabo de tener un accidente con la moto, pero estoy bien. Tranquilos todos los que me queréis que todavía no me ha llegado mi hora. Estoy bien, de verdad", desvelaba en sus Stories el que fuera pareja de Terelu Campos. El periodista fue trasladado a un centro sanitario en ambulancia y tras las pruebas oportunas fue dado de alta.

Horas después de su accidente, Pipi, que fue uno de los hombres que pasó por la vida de Terelu Campos, entraba vía telefónica en el programa 'El Chiringuito' donde colabora, para explicar cómo estaba tras el accidente. "Un taxista invadió mi carril y me desplazó con el lateral del coche. La suerte que tuve es que en el primer impacto aguanté bien la moto y logré que la caída fuese menos violenta. Si llego a caer en el primer impacto hubiese sido mucho más grave", explicó el colaborador a Josep Pedrerol.

😥"Un taxista INVADIÓ mi carril y me DESPLAZÓ con el lateral del coche"😥



🤕Rodilla, codo, cuello...



💥🛵@PipiEstrada1 está explicando el duro accidente de moto sufrido en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/lPMAHyuGdy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2022

El periodista sufrió diversas heridas de consideración y, aunque se encuentra magullado, asegura que hay Pipi para rato. "He sangrado por las piernas, el codo y el brazo... La zona de la espalda de la caída y el arrastre la tengo contusionada. Me han hecho radiografías y no tengo ninguna fractura. Soy duro de pelar... soy duro como una roca", aseguraba. "He tenido mucha suerte. Tenéis Pipi para rato. Tranquilos, que aguanto como un león", añadió. Desde Diez Minutos le deseamos una pronta recuperación.

