Después de que Sandra Pica anunciara su superación con Julen de la Guerra se hacía un enorme silencio por parte de los protagonistas de la historia. Este jueves 30 de junio, el joven ha querido romper su silencio y ha dado su opinión al respecto. ¿Cómo se encuentra tras este duro golpe? En exclusiva para mtmad, el que fuera concursante de 'Secret Story' ha querido hablar sin tapujos sobre su ruptura con Sandra Pica y la emoción estaba latente.

¿Cuáles han sido las razones por las que la pareja ha cortado? Julen dejaba claro que en esta decisión ha habido un claro culpable: "Soy yo el que se ha involucrado de verdad", confesaba. Son muchos los que han cuestionado la relación desde sus inicios y a Julen le duele, porque él ha peleado mucho por que su relación saliese a flote a pesar de los problemas internos que tienen todas las parejas. Ahora se siente desolado por no haberlo conseguido.



mtmad

Julen confesaba antes la cámara de 'mtmad' que fue Sandra Pica la que tomó la decisión de un día para otro dejando en shock al joven. "No entendía el motivo. El no saber nada me tenía muy mal", y es que Julen califica la actuación de su ex como "muy fría". Tras semanas sin estar, ambos se pusieron en contacto por teléfono y Julen le confesó que estaba loco por volver pero Sandra lo tenía muy claro: "A las cinco de la mañana me dio el bajón después de haber discutido. Toque fondo y me arrastre. No para volver, lo único que le dije es que si se acaba tiene que ser en persona".

