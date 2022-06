El 'Sálvame Mediafest' está lleno de diversión pero también de polémica. Si no tuvimos bastante con la pelea entre Lydia Lozano y Rocío Carrasco, ahora se le suma una nueva tensión con otro colaborador. En concreto hablamos de Víctor Sandoval que participaba anoche en el festival de la mano de 'Fórmula Abierta'. Hasta aquí todo bien pero nada más cantar y tras recibir alguna que otra crítica por parte del jurado, el colaborador estalló contra la dirección del programa.

"No, si no quiero ganar. Yo ya he ganado viniendo aquí a cantar, que llevo muchos días en mi casa. ¿Cuántas veces me has dicho en el diario? Pues para una vez que vengo un día a trabajar, pues se agradece", decía Víctor dejando la pullita de que no cuentan con él muchos días en 'Sálvame'. Con la resaca emocional, el programa se ponía en contacto con el colaborador para ser convocado este jueves 30 de junio pero no obtenía respuesta.

Telecinco

Aunque por la mañana y parte de la tarde ha sido imposible contactar con el colaborador, finalmente Kike Calleja se presentaba en su casa y bajaba para hablar en directo. Víctor seguía muy enfadado porque no cuentan con él e incluso discutía con sus compañeros. Tan nervioso se ha puesto que Belén Esteban llamaba al reportero para poder tranquilizar a su amigo: "Tienes que pedir perdón Víctor y escuchar", le aconsejaba la de Paracuellos.

Víctor hacía caso a su compañera y amiga y terminaba pidiendo perdón por su comportamiento. Mañana viernes el colaborador ha sido convocado para el programa, ¿irá con otra actitud o seguirá en sus trece?

