Ana María Aldón está atravesando un mal momento. Según sus compañeros de 'Viva la vida', la diseñadora se encuentra en manos de un profesional debido a que está en un momento bajo de ánimo, el cual le ha recomendado alejarse por un tiempo de la televisión, una ausencia que muchos han señalado que podría deberse a una gran crisis matrimonial que ha hecho que evitara a su marido, José Ortega Cano, a su llegada a Madrid después de una escapada que dejaba en vilo a todos.

Una situación que ha provocado que los rumores de crisis y divorcio se disparen una vez más generando respuestas por parte de todos los afectados e incluso de los que no lo son, llegando a Rocío Carrasco quien no se ha callado.

A horas de la inauguración del museo de Rocío Jurado, la hija de 'La Más grande' conectaba en directo con 'Socialité' donde hablaba sin tapujos de la opinión que tenía sobre la posibilidad de que Amador Mohedano acudiera al museo.

Además, Rocío Carrasco, era preguntada inevitablemente por este hecho, siendo preguntada si, como espectadora, creía que podría haber un divorcio: "No creo que me deba pronunciar porque no me corresponde", comenzaba diciendo para luego matizar que, al igual que Ana María le había dado todo su apoyo, ella "tiene mi apoyo". Una frase tajante con la que la diseñadora se hacía con una aliada incómoda en la familia a la que ha conocido personalmente hace tan solo unas semanas. ¿Ayudarán estas palabras a Ana María a salir del pozo en el que se encuentra? ¿Molestarán a Ortega Cano?

