Víctor Janeiro y Beatriz Trapote sorprendieron en 2020 anunciando el tercer embarazo de la periodista. Una gran noticia que hacía que la pareja ampliara la familia sumando un bebé a dos hijos de 4 y de 1 años, respectivamente. El 12 de marzo llegaba a las revistas la presentación de la pequeña Brenda, de 1 año, es la pequeña de tres hermanos, junto a Víctor de 6 y Oliver de 3, fruto de una férrea relación de más de 15 años. El porqué habían tardado tanto en tener hijos ha sido una de las cuestiones resueltas en su entrevista en 'Déjate querer' donde han dado a conocer cómo fue el duro proceso al que se sometieron para poder tenerlos: "Ha sido muy duro", aseguraba Beatriz quien confesaba entre bromas que compartía el mismo médico y quirófano que Toñi Moreno, cuya hija es también fruto de la fecundación in vitro.

Telecinco

Beatriz ha confesado que fue un proceso que la afectó “y más cuando te planteas ser mamá, llegas a la consulta y te dicen que no es posible de forma natural o pasan los meses y no llega. Además, ves embarazadas por todos lados y a la primera, y tú lo deseas, es duro". Ante los problemas, la pareja se decidió por apostar por la reproducción asistida y aunque en un principio ella no quería contarlo, ahora no se arrepiente de haberlo hecho público: "Me alegro de haberlo contado porque además fue algo fortuito porque yo no quería contarlo pero surgió". Calculadora de embarazo: qué es y para qué sirve

Durante este proceso, Beatriz ha tenido varios negativos: "he tenido 5 estimulaciones y 9 in vitro para tener 3 niños. Ahora miro atrás y volvería a hacerlo". "Hoy en día es algo natural", apuntaba Víctor, y es que cada vez son más las parejas que necesitan de ayuda clínica para poder tener hijos, por ello la periodista, a través de sus redes sociales hace pedagogía sobre esta forma de fecundación: "Estoy muy orgullosa. Es algo que día a día, ayudar a la gente, a las parejas, el abrirlo... que la gente lo vea como algo normal, no es un tabú, son hijos iguales".

Y es que, la mujer de Víctor Janeiro tiene el deseo de que sus hijos lleven el ser "niños probeta" con orgullo: "Quiero contarles a mis hijos su origen, y que puedan sentirse orgullosos de la lucha que han tenido sus padres. Y cuando en clase den la temática de reproducción asistida, sean ellos los que levanten la mano y digan 'soy un niño probeta' y que todos sus compañeros les aplaudan".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io