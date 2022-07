Aunque Alejandra Rubio sabe defenderse solita, en esta ocasión ha contado con una gran aliada: Emma García. La presentadora ha vivido una sus tarde más tensas al frente de 'Viva la vida'. Ella siempre intenta mantenerse neutral ante las opiniones de sus colaboradores pero viendo el 'pique' entre Raquel Mosquera y la hija de Terelu Campos, Emma ha parado en seco a la peluquera.



Raquel visitaba el plató para defenderse de las acusaciones que Rocío Carrasco ha hecho sobre ella en la tercera entrega de 'En el nombre de Rocío'. Mientras hablaba, era evidente la tensión entre la viuda de Pedro Carrasco y Alejandra Rubio -que ya habían tenido un encontronazo cuando la peluquera dijo que Terelu y Carmen debería cuidar mejor a su madre-.



Captura TV

En un momento dado, Raquel afirma que Alejandra "tiene muy bien aprendida la lección", dando a entender que la colaboradora está aleccionada por su familia. Y es entonces cuando la nieta de María Teresa Campos salta: "Ella siempre me intenta desacreditar, igual sé más de lo que tú piensas y por eso no me quieres dejar hablar nunca. No vayas por ahí conmigo cuando el otro día me faltaste el respeto".

Captura TV

Raquel Mosquera se ha defendido diciendo que la que falta el respeto es Alejandra cuando se ríe de ella. Una afirmación que no ha gustado nada a Emma García, que ha parado en seco a la peluquera. "Raquel, una cosa es que uno sonría, o el otro sonría. Yo no he visto eso. Normalmente, yo me puedo perder muchas cosas, pero tengo un director, una subdirectora, al regidor, y en ningún momento me han hecho saber eso porque me lo hubiesen transmitido porque no lo hubiesen permitido", le decía. Además añadía: "Hay veces que yo hablo y otros se ríen, pero no le doy importancia porque pienso que alguien ha dicho por lo bajo alguna tontería. Quiero pensar que no es hacia ti".

Ante las palabras de Emma, Alejandra sentenciaba: "No todo gira en torno a ti, yo no te falto el respecto, como tú".



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io