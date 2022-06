Las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie están abriendo ampollas.Amador Mohedano ha sido el más duro con su sobrina reaccionando a sus acusaciones, aunque Rosa Benito tampoco ha quedado atrás. Ambos han protagonizado además en el plató de 'Déjate querer' una reconciliación con beso incluido que ha dado pie en 'Viva la vida' a que Raquel Mosquera opinara de toda la situación, protagonizando un enfrentamiento con Alejandra Rubio que Emma García se ha visto obligada a frenar.

"Siempre lo he dicho. Con cariño y con amor se soluciona todo", apuntaba Raquel Mosquera en el momento que Alejandra Rubio opinaba que este reencuentro respondía a una estrategia de los Mohedano más mediáticos para "unirse contra Rocío Carrasco", dando a entender que no se creía que hubiera una reconciliación real entre la expareja. “Más que unirse, yo pienso que lo que tienen que hacer es defenderse de lo que han dicho de ellos”, contestaba la peluquera, unas palabras que no gustaban a Alejandra.

Telecinco

“Igual que ha hecho Rocío Carrasco ahora, que es defenderse de todo lo que han dicho de ella todos estos años”, apuntaba la nieta de María Teresa Campos, manteniendo la defensa de la que considera su tía. “Está en todo su derecho, todos tenemos derecho a opinar y hablar, pero quienes lo vivimos en primer persona más. Pero con lo que vivimos, no con mentiras”, aseguraba subiendo ya el tono Mosquera. “Para vosotros la verdad solo es vuestra y la de Rocío es mentira”, añadía Rubio.

Unas palabras con las que se comenzó a subir el tono hasta el punto que Raquel Mosquera llegaba a asegurar a Alejandra Rubio que ni su madre, Terelu, ni su tía, Carmen Borrego, hablaran sobre episodios en los que no estaban presentes y añadía: "Yo que vosotras cuidaría mejor de vuestra madre". "A mi no me faltes al respeto ni me amenaces, porque yo no te lo he faltado. Mi madre y mi tía son personas diferentes, y no menciones a mi abuela", aseguraba Alejandra, obligando a Emma García a parar la conversación e irse a publicidad.

