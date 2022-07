Miguel Ángel Nicolás empezó su trayectoria televisiva hace veinte años de la mano de Ana Rosa Quintana. Desde entonces, Miguel Ángel Nicolás se ha convertido en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. Durante esta temporada ha hecho doblete junto a Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho' que se ha despedido de la audiencia. Está deseando coger vacaciones, porque dice que casi no ha tenido tiempo para desconectar durante este curso.

Miguel Ángel, tiene que ser duro hacer dos programas diarios.

Pues sí, pero yo me lo paso muy bien.

¿Tienes vida al estar todo el día metido en Telecinco?

Pues ahora mismo no mucha, pero a partir de ahora que se termina la temporada del programa de la tarde, espero tener un poquito más. Ha sido un año muy largo, solo me ha quedado tiempo para ir un rato al gimnasio y despejarme un poco.

¿Te ha compensado?

Sí, porque he disfrutado mucho. Creo que hemos hecho un programa que estaba muy bien, en una franja complicada. Además, trabajo con gente con la que me divierto. Trabajar con Sonsoles es muy fácil.

En cierta manera, habéis cambiado la forma de hacer corazón que se llevaba haciendo en la cadena.

Al principio nos costó porque era una forma más desenfadada y distendida de hacer corazón. Con el tiempo, hemos demostrado que la fórmula funciona. En la tele hay muchas formas de hacer corazón y yo las respeto todas.

Dices que se termina la temporada de 'Ya son las ocho', ¿eso quiere decir que en septiembre se retomará?

Nunca se sabe. Yo no sé lo que va a pasar la temporada que viene, solo sé que seguirá 'Ya es mediodía' y que en agosto me voy de vacaciones. Todo depende de los proyectos que tenga la cadena.

Has hecho buen equipo con Sonsoles, pero también os hemos visto discutir.

Somos como un matrimonio. Yo he encontrado una amiga en Sonsoles. Nos entendemos solo con mirarnos. Si no fuera así, sería imposible trabajar doce horas diarias.

Con Ana Rosa encontraste una confidente, ¿con Sonsoles ha pasado lo mismo?

Sí, y ella conmigo. Nosotros tenemos una relación que va más allá de lo profesional, porque hemos pasado muchas cosas juntos y nos ha unido. Yo con Sonsoles tengo química.

Justo ahora vas a celebrar veinte años trabajando con Ana Rosa. ¿Habéis cambiado mucho en este tiempo?

Nos han pasado muchas cosas buenas y malas. Nos ha pasado de todo tanto en el terreno personal como profesional. Yo he aprendido muchas cosas al estar al lado de Ana Rosa.

¿Cómo qué?

A ser muy humilde, saber tratar a la gente, saber ser generoso y darle su lugar a todo el mundo. Ana es una mujer muy generosa y nunca trata de opacarte, que suele pasar en televisión.

¿Su enfermedad os ha unido mas?

Nos ha demostrado que es una fuerza de la naturaleza. Ella se levantaba a las cinco de la mañana, hacía un programa, luego hacía mil cosas porque tiene mucha energía. Así ha llevado su enfermedad. Yo me he quedado con la boca abierta de cómo lo ha llevado.

Tú empezaste tu carrera profesional en el mundo de la moda.

Yo empecé en 'Sabor a ti' cubriendo todos los desfiles internacionales, fueron unos años agotadores, pero me dio la oportunidad de conocer gente muy interesante. En cierto sentido, siempre he querido estar en contacto con el mundo de la moda. Durante quince años, yo hacía las portadas de la Revista de Ana Rosa, y además con la misma modelo (risas).

"Tengo colecciones de revistas de moda"

¿Aquella magia que viviste de los desfiles se ha perdido?

Todo ha cambiado. En los últimos años las plataformas digitales, los influencers han invadido el mundo de la moda. Ahora manda más el mundo digital, pero en todos los aspectos. A mí, por ejemplo, el papel siempre me ha apasionado y tengo colecciones de revistas de moda.

De hecho, a la mili te llevabas las revistas de moda.

Me acuerdo que mis compañeros me miraban raro, pero luego me las pedían para verlas. Las cosas de la vida.

Con tanto que has vivido en el mundo de la televisión, ¿has pensado en escribir un libro?

No sé si alguna vez lo haría. Además, la gente que me conocéis, sabéis que soy muy reservado para mis cosas.

¿Habrá paz en la familia Carrasco Mohedano?

Ésa es la pregunta del millón, yo creo que la cosa cada vez se complica más. Me da pena y rabia, entiendo una parte y otra.

¿Has descubierto a una nueva Rosa Benito?

La conozco hace muchos años, cuando empezó con Ana Rosa. Y ahora he redescubierto a Rosa Benito, porque no teníamos la relación que tenemos ahora. Rosa es muy divertida y un animal televisivo.

¿Irías a algún reality?

En televisión no se puede decir: “Nunca haría esto”. A priori soy bastante reacio, pero igual el día de mañana...

Siempre puedes encontrar el amor como Anabel Pantoja.

Si me dices eso, voy mañana. (Risas)

¿Tan necesitado estás?

¡No! Pero las cosas están complicadas en la vida. De todas formas, este año no he tenido tiempo ni para el amor, porque llegaba el fin de semana y aprovechaba para dormir, porque soy un dormilón.

"No soy una persona ambiciosa, me gusta hacer cosas que me diviertan y con gente con la que esté a gusto"

¿Has renunciado a tu vida personal por la profesional?

Bueno, podemos decir que la he dejado un poco apartada. Pero en televisión hay épocas en las que estás más liado y otras que estás más libre.

¿Te atreverías a presentar un programa solo?

Yo estoy bien como estoy. No soy una persona ambiciosa, me gusta hacer cosas que me diviertan y con gente con la que esté a gusto. Tener más presencia o menos, me da igual. He tenido la suerte, casi siempre, de hacer mi trabajo con gente que me gustaba estar y con la que me entendía.

En este trabajo hay que estar siempre pendiente de la actualidad. ¿Uno de los momentos más importantes de tu carrera fue vivir el 11 S en Nueva York?

Sí, porque me lo encontré de repente y no sabíamos lo que iba a pasar. Recuerdo la incertidumbre que viví, los tres días posteriores al atentado. Nos lanzábamos sin pensarlo a las calles para hacer las informaciones. Es un recuerdo que estoy muy satisfecho de haber vivido.

