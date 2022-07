¿Ha visto ya Lolita Flores a su nueva nieta? Elena Furiase contaba ayer por sus redes sociales que la pequeña Nala había nacido el pasado 4 de junio y están de lo más felices. Este jueves 7 de julio la cantante se dejaba ver haciendo algunos recados y nos contaba lo emocionada que está con la pequeña de la familia. "Tengo una nieta maravillosa. Estamos felices", desvelaba Lolita con una sonrisa de oreja a oreja. Un bebé siempre es una alegría y este verano va a ser de lo más entretenido para el clan Flores.

¿A quién se parece Nala?, ¿cómo se ha tomado su hermano mayor Noah su llegada? La artista lo tiene claro: "Es igual que Elena de pequeñita", además Lolita también ha querido contar cómo fue el parto de su hija: "Ha sido cesárea y pesó 3 kilos 60 gramos y se llama Nala porque es un regalo del cielo", confesaba la cantante de lo más emocionada.

Gtres

También Lolita ha contado que su primer nieto, el hijo mayor de Elena Furiase, conoce ya a la pequeña y esta encantado. De momento no tiene "pelusilla": "Como es hembra y la ve tan pequeña...", Lolita está encantada con su familia y no se quiere despegar de ella ni un momento. De hecho, la artista ha confesado que el motivo por el que no fue a la boda de su amiga Chenoa fue por este. Por estar pendiente del parto de su hija y acompañarla en todo momento.

