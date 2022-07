El actor Santi Millán ha reaparecido públicamente después del escándalo que se formó alrededor de su figura tras haber sido víctima de la filtración de un vídeo sexual con una persona que no era su mujer. Hace menos de un mes de la gran polémica que envolvió al presentador de 'Got Talent', lo cual afectó bastante Millán: "Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más", aseguraba su mujer Rosa Olucha quien se mostró totalmente comprensiva con lo ocurrido.

Después de varias semanas de silencio tras explotar poniendo el foco en que "se ha cometido un delito", Millán ha vuelto a su día a día en redes sociales donde su mujer también ha vuelto a publicar con toda la normalidad después de la filtración del vídeo, el cual denunció públicamente como el delito que es. Ahora, ambos han protagonizado el regreso a la vida pública con unas imágenes que puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas. Unas imágenes juntos en el festival de Barcelona con una leyenda muy escueta que han despertado todo tipo de comentarios entre amigos y seguidores, tal y como te explicamos en el vídeo. ¡Dale al play!

El matrimonio aborda así las vacaciones, momento en el que está todo preparado para que Santi Millán vuelva al trabajo para la próxima temporada de 'Got Talent' donde compartirá plató con Paula Echevarría quien volverá a la televisión con este tallent.

