Las palabras de Isabel Pantoja antes de actuar en la gala Mr. Gay 2022 durante el Orgullo de Madrid siguen dando que hablar. "Yo soy una más de todos ustedes. Hoy y para siempre", dijo antes de empezar a entonar sus temas más conocidos antes miles de asistentes que llevaban horas esperándola. Su discurso fue rápidamente comparado con el que dio la cantante María del Monte en el inicio del Orgullo Gay de Sevilla y en el que, por primera vez, hablaba de su orientación sexual en público y presentaba a la que es su pareja desde hace 23 años, Inmaculada Casal. "Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo", dijo la cantante que recibió vítores y aplausos por sus palabras.

Y si Isabel actuó en el Orgullo, Boris Izaguirre y María del Monte han sido los encargados de presentar el especial 'Saca tu Orgullo', con el que La 1 ha emitido por primera vez en directo la manifestación del Orgullo de Madrid. Durante el programa se han emitido las imágenes de la actuación de la madre de Kiko Rivera y tras verlas Boris ha preguntado a su compañera: "María, tú dijiste yo soy una más de vosotras, ¿crees que realmente hay similitud de discursos?".

Gtres

Sorprendida pero sin callarse, ella le ha contestado: "No lo sé, yo dije lo que mi corazón me dictó". El escritor, que no se calla, insistió: "¿Crees que ella dijo lo que le dictó su corazón?". A lo que María respondió: "Eso pregúntaselo a ella, yo hablo del mío. Yo hablé desde el corazón, no lo tenía preparado y me dejé llevar. Visto lo visto y viendo lo que se sigue viendo, había que dar pasos para que esto siga funcionando y que no vaya hacia atrás en ningún momento".

Boris Izaguirre continuaba: "Me parece fantástico que vosotras dos coincidáis en el tiempo y en esta frase y en este momento". Y aquí venía el zasca de María del Monte: "No, no hemos coincidido, con dos semanas de diferencia, no ha sido del mismo día".

Horas antes, en el programa 'Socialité' también le preguntaban por el discurso de la madre de Isa Pantoja, a lo que contestaba: "Yo hablo de mí, no es que me incomode que me pregunten. Estoy contenta, la manifestación fue un éxito. No me esperaba tanta repercusión, pero si sirve de algo perfecto". Sobre Isabel Pantoja, sentenciaba: "Y dale, yo no tengo que interpretar nada".



