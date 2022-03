Una relación no siempre es fácil, pero estaremos de acuerdo en que el principio, cuando empiezas a sentir esas mariposas que sólo un nuevo amor producen, es siempre lo más bonito. Las relaciones van evolucionando, pero esas mariposas de los inicios siempre suelen ser el preámbulo de algo bonito, y Aurah Ruiz ahora ha confirmado que las tuvo. La ex viceversa ha querido contar, a través de su canal de mtmad, cómo conoció a Jesé Rodríguez, con el que tanto ha vivido y por el que tanto ha sufrido, y ha querido dejar clara una cosa: todo está bien ahora entre ellos, son felices, y para eso han tenido que aprender por las buenas y por las malas en la vida.

Aunque muchos conocen a Aurah y Jesé por su guerra judicial cuando nació su hijo Nyan, lo cierto es que el principio de su relación fue casi un cuento de hadas. Ambos se conocieron hace muchos años, cuando él acababa de fichar por el Real Madrid: "Lo conocí como una persona normal. No tenía ni idea de quién era. No me importaban los futbolistas ni el fútbol, porque yo vivía en una isla en la que eso no es lo normal. Quizá en Madrid es mas fácil salir y encontrarte a un futbolista, pero aquí no existe eso, o al menos en mi vida no", ha querido aclarar.

Mediaset

En ese momento sólo se conocieron, porque ella estaba en otra relación, pero cuando se mudó a Madrid y empezó a trabajar en una conocida discoteca que frecuentaban varios jugadores, se lo volvió a cruzar: él quiso conseguir su número, pero ella se hizo la loca y no se lo dio... hasta que Aurah se presentó a 'MYHYV' en 2013 y Jesé se las apañó para tenerlo y empezar a mensajearse.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo fácil para ellos es que ambos eran dos canarios en Madrid, e iban y venían a su isla con frecuencia, por lo que todo fue muy fluido para ellos. Pronto esa amistad se empezó a forjar entre ellos, e incluso ella fue a casa de él en muchas ocasiones hasta que empezaron a estar más en serio: "Me invitó a una fiesta de Nochevieja en su casa en Madrid, un 31 de diciembre que ya fue cuando pasó todo, y hubo más que un beso. De hecho, él se me acercó y me lo pidió, y yo lo dije que eso no se pedía, se daba... pero yo le hice una tremenda cobra. Él se quedó alucinado, pero luego yo le devolví el beso y ya sí fue muy bonito", ha recordado entre risas.

Cuando la cosa empezó a ir más en serio, Aurah reconoce que le daba un poco de vergüenza: "Yo vivía en un bloque de pisos muy normal y él venía a recogerme en Lamborghini. Aunque empezábamos a 'ser algo', tampoco quería que la gente nos viera, porque cuando conoces a este tipo de personas, la gente te apuñala y puede ser muy mala", ha dicho al más puro estilo Georgina Rodríguez, aunque también le gustaba que estuviera muy pendiente de ella, e incluso fuese a la discoteca sólo a estar con ella: "Venía también cuando no tenía por qué venir. Me gustaba que estuviera conmigo", ha revelado, antes de añadir lo que más valoraba: "Cuando estaba con él sentía paz, sentía que todo estaba bien, que no había ningún problema".

Mediaset

La ex gran hermana VIP también ha querido romper una lanza en favor de su futuro marido, con el que se casará en breve, y aunque sabe que existen rumores de que él estaba con otra chica cuando empezó con ella, se fía de lo que él le dijo: "Él no se escondía conmigo y me decía que no estaba con otra persona, así que tampoco tengo por qué dudar de eso".

"Para tú saber dónde quieres estar en la vida, y con quién quieres estar, hay que vivir muchas cosas, y cuanto menos daño le hagas a terceras personas, pues mejor, y ojalá hubiera tenido yo mucho menos daño en mi vida, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", ha sido tajante, y es que su pasado (pisado) con Jesé, aunque le ha marcado, le ha hecho darse cuenta de lo que está bien y de todo lo que tenían que arreglar en su relación para poder estar juntos y felices.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io