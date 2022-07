Melissa Jiménez ha vuelto a su trabajo 'a full' como periodista deportiva después de su ruptura con el futbolista Marc Bartra. La pareja anunció su separación en enero de este mismo año, y aunque ambos han acabado en buenos términos (especialmente por el bien de sus tres hijos en común), no se habían vuelto a dejar ver juntos... hasta ahora, que los dos han coincidido en Austria con motivo de la celebración del último campeonato del Mundial de Fórmula 1.

La periodista acudió como reportera para el canal DAZN, y parte de su trabajo era retransmitir lo que ocurría a pie de pista... con tanta suerte que coincidió con su ex en el paddock de Ferrari, y es que Marc Bartra se encontraba concentrado con el Real Betis Balompié preparando la pretemporada, y algunos jugadores, entre los que se encontraba él, aprovecharon para ver la carrera. Le acompañaban sus amigos Joaquín y Borja Iglesias, que al ver que se les acercaba Melissa para entrevistarles, no pudieron aguantarse las risas por lo incómodo, pero divertido, del momento, que ya se ha hecho viral en las redes sociales.

El propio Joaquín, haciendo gala de su habitual humor, no pudo evitar tomar una captura del momento y compartirla en sus stories de Instagram: "A ver cómo salimos de ésta", escribió. Salieron bien, sin embargo, precisamente por ese buen rollo que tienen, que hizo que incluso Melissa tuviera un gran detalle con su ex el día de su 31 cumpleaños, pocos días después de su ruptura pública.

Las caras de Joaquín y Borja eran de total circunstancia, apenas pudiendo contenerse las risas, pero tanto Melissa como Marc fueron de lo más profesionales: ella le preguntó con total normalidad sobre Carlos Sainz, y él respondió que le hacía sentir orgulloso verle en el campeonato y que se encontraba muy contento por poder estar allí con él. Sin duda, todo un trago, especialmente después de los rumores que emparejaban a Melissa -poco después de la ruptura- con Tom Claessen, manager del equipo automovilístico Van Amersfoort Racing.

A pesar de todo, y justo por esa buena relación que siguen teniendo, los dos mantienen fotos juntos en las redes sociales, a diferencia de otras personas que prefieren archivar o borrar las fotos de su anterior relación, aunque, eso sí, hay que remontarse hasta el verano pasado para verles posando juntos en actitud cariñosa.

