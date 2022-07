Elena Furiase ha presumido de hijos en sus redes sociales al igual que su madre, que está como loca con sus nietos. El pasado 4 de julio, la actriz y su marido, Gonzalo Sierra, se convertían en padres por segunda vez con la llegada de Nala: "Estamos felices. ¡Ya somos 4!", escribía en su Instagram la hija de la cantante de lo más emocionada. Ahora un poco más recuperada y muy agradecida por todos los mensajes de cariño que han recibido tanto por sus amistades como por sus seguidores, Elena ha querido mostrar cómo están siendo estos primeros días con la nueva miembro de la familia.

La imagen que ha publicado con sus pequeños ha superado los 10.000 'likes' y se pueden ver muchísimos comentarios tanto de personajes públicos como de gente anónima. En la nueva publicación de la actriz se puede ver a Noah y Nala compartiendo arrumacos y no puede ser más emotiva la foto. Parece que Noah está encantando con su nueva hermanita y, aunque sean días de organización y recuperación, parece que están siendo mágicos también. "Noah & Nala. Lo mejor de nuestra vida @gonzalos.g", era el título que elegía Furiase mostrando a sus dos pequeños.

Igual que su hija, Lolita Flores ha querido presumir de la pequeña. Para la artista, sus hijos y sus nietos son las personas más importantes de su vida y la llegada de Nala a la familia ha multiplicado su felicidad por mil. "Su mano en la mía, y la mía en la suya, para siempre. Bienvenida a la familia Nala, más bonita que ninguna. Gracias a la vida por estos dos nietos que tengo", escribía.

Nada más venir al mundo la pequeña Nala, Lolita contaba a la prensa que "es igual que Elena cuando pequeña". "Ha sido cesárea y pesó 3 kilos 60 gramos y se llama Nala porque es un regalo del cielo", contaba feliz.

