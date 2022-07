José Ortega Cano se encuentra de vacaciones en Costa Ballena y se ha dejado ver muy bien acompañado. El diestro y su mujer, Ana María Aldón, están pasando por un mal momento. La gaditana lleva un tiempo alejada de Madrid y cuando ha tenido que ir por algo ha evitado que se sepa que está por la capital tanto a su familia como a la prensa. Necesita un tiempo de desconexión y se rumoreaba que la pareja solo hablaba por teléfono lo justo y necesario por el hijo que tienen en común.

El ex torero también ha querido tener unos días de relax y se acercaba hasta el ático que tiene en Costa Ballena para disfrutar de unos días de verano con su hijo. Ortega Cano se ha dejado ver haciendo una de las cosas que más le gusta con su pequeño: pasear en bicicleta. Aunque su gesto era serio, deducimos que el padre de Gloria Camila está muy a gusto en tierras gaditanas con su hijo pasando unos días de playa.

Gtres

Mientras Ana María Aldón sigue con su reposo en Madrid, Ortega Cano se encuentra disfrutando de unos días lejos del foco también acompañado por Marina, la asistenta que tiene desde hace muchos años. ¿Cómo va a ser este verano para la pareja? De momento la gaditana está de baja médica y no atiende a las llamadas ni de sus familiares, ni de la prensa, ni de sus compañeros de 'Viva la vida'.

Esta polémica viene de lejos. Se podría decir que desde la emisión de la docuserie 'En el nombre de Rocío', pero este último paso de la pareja ha sido desde que Ortega Cano decidiese entrar en 'Ya son las ocho' para advertir, tanto a su hija como a su mujer, de que "le dejasen en paz".

