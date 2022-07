La relación de José Ortega Cano y Ana María Aldón parece seguir dando coletazos mientras el torero dice estar bien con su mujer y ella llora en televisión asegurando que la situación en su casa es insostenible. Este pasado fin de semana, de hecho, ha sido bastante movidito para la pareja: tras la desaparición repentina de Ana María en televisión, volvió, sin mediar palabra con nadie, a la casa que comparte con su marido en la zona norte de Madrid. Minutos antes de su llegada, salía él con una maleta. ¿Qué está pasando?

Los rumores de crisis pesan cada día más, y este reciente hecho los ha acrecentado. A Ana María no se le ha visto salir de la finca en todo el fin de semana, mientras que él ha estado entrando y saliendo. De hecho, en estos días ha acudido a una tarde de toros en la plaza de Las Ventas, donde disfrutó de una entretenida jornada, aunque a su salida no se mostró demasiado amigable con la prensa, y antes de subirse a un coche respondió de mala gana a los reporteros que se interesaban por el estado de su relación: "Estoy divinamente. Enamoradísimo", espetó. ¡Escuchas sus palabras en el vídeo de la parte superior!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ana María, sin embargo, lleva varios días preocupando a todos: el pasado fin de semana no se presentó en 'Viva la vida', el programa donde colabora habitualmente, y tampoco cogía el teléfono a sus compañeros ni sus jefes. Finalmente, todo se aclaraba: se marchó a un viaje exprés a Cádiz y El Rocío, buscando el refugio de los suyos.

Tras su vuelta a Madrid, la pareja habría estado evitando verse durante el fin de semana, y es que, como contábamos, si el sábado sobre las 16:00 aparecía José Ortega Cano en la casa de Fuente del Fresno (Madrid), tan sólo media hora más tarde salía de ella con una maleta. Una hora más tarde, aparecía allí Ana María, que llegaba de su viaje a El Rocío. Algo que sorprendió a los periodistas allí apostados, ya que parecían estar evitando cruzarse en la casa. Pero ahora el torero asegura que está enamoradísimo. ¿Han superado su crisis?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io