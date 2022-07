El pasado 6 de junio, Jorge Javier Vázquez, ya recuperado, volvía al plató de 'Sálvame'. "Me he quedado pincelín, pincelín", haciendo referencia a los kilos que había perdido en estos días. "Voy a aprovechar para que me vean cómo se me ha quedado el brazo, ¡pues así todo!", contaba el presentador tras pasar varios días bastante fastidiado por el covid. El catalán volvía a coger los mandos tanto de 'Sálvame', de la noche drag de 'Sálvame Mediafest', como de 'Supervivientes' y se le notaba en la voz lo afectado que se había quedado tras pasar la enfermedad: "Tengo voz de hombre", le decía a Lara Álvarez.

Este 11 de julio, Jorge Javier hacía una llamada a su compañera María Patiño y le contaba que no podrá presentar los programas en las próximas semanas. "Únicamente quiero contar que he ido al especialista esta tarde. Como veis tengo una voz tremenda que no me acabo de recuperar. Entonces voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis post-Covid-19 que me impide hablar y sobre todo trabajar, o sea que lo digo porque no se me va a ver en dos semanas. Voy a estar totalmente recluido y con reposo absoluto de la voz. Únicamente quería comentaros esto, que ya en los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente", se sinceraba el catalán.

Sus compañeros se han preocupado mucho por él y Jorge Javier recalcaba que se encuentra bien pero es obligatorio este parón: "Yo estoy perfectamente, lo que pasa es que una de las secuelas es la garganta, la voz y la verdad es que no me recupero, pasan los días y estoy aquí en casa y únicamente paciencia, paciencia y paciencia. Pero por lo demás todo bien".

