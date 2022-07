El discurso de Isabel Pantoja durante su actuación en el Orgullo LGTBI ha sido lo más comentado. Las palabras de la folclórica siguen generando revuelo después de que también María del Monte dijese unas palabras parecidas en el pregón de Sevilla. El país ahora mismo se encuentra dividido, ya que algunos piensan que fue una declaración de intenciones de la artista, mientras otros piensan que ella es una musa del colectivo y los apoya al 100% como otros personas relevantes. "Vuestro orgullo es mi orgullo. Yo también soy una más de ustedes, que lo sepáis. Por y para siempre... Viva el colectivo LGTBI", eran algunas de las palabras que dijo 'la Pantoja' dejando a su público algo confuso.

¿Qué es lo que habrá querido decir exactamente la artista? Paloma García-Pelayo ha querido dejar claro en 'El programa de AR' que la madre de Kiko Rivera no ha salido de ningún armario, al ver lo mucho que se ha especulado durante los últimos días. "Lo niega rotundamente. Le sienta muy mal que se interpretara como una confesión. Es consciente de que el público de este colectivo le es fiel desde hace muchos años y simplemente fue un comentario por empatía y por el cariño que les tiene. Le sienta muy mal que se interpretara como una confesión", contaba la periodista que ha tenido acceso a la protagonista de la historia.

La hija de la tonadillera, Isa Pantoja, también ha querido dar su opinión en el programa sobre las famosas palabras que pronunció su madre en el Orgullo: "Mi madre se refería a que se une a la lucha del colectivo, pero en ningún caso sea ninguna declaración. La polémica ya estaba servida porque todo el mundo estaba esperando lo que iba a decir y hasta antes de dar el discurso ya lo estaban comparando con el que había dado María del Monte. Yo con mi madre no he hablado nada de esto y he respetado a todas sus parejas", se sinceraba la joven dejando el revuelo a un lado.

