¿Quién mejor que la Duquesa de Montoro para recibir en su casa y celebrar veladas inolvidables? Así, Eugenia Martínez de Irujo consiguió el Premio a la Anfitriona Deluxe en los VII Elle Gourmet Awards por su hospitalidad y por ser de las mejores anfitrionas de nuestro país. En el photocall de los premios pudimos hablar con ella y se encuentra en una etapa de lo más tranquila y bonita a la vez. La hija de Cayetana de Alba confesaba a la prensa que le gusta mucho cuidarse con respecto a la alimentación, pero tampoco dice que no a un buen plan en donde haya mucha comida y buen vino. "Me encanta el arroz, de todo tipo", confesaba demostrando que sí que tiene un plato favorito que no es comida. Dale al PLAY para saber la comida favorita de Eugenia Martínez de Irujo.

La Duquesa de Montoro está 'in love' con su chico, y es que se ve de lejos: "A Narcis me lo como todos los días", contaba con una risa picarona. "A besos", matizaba. La madre de Tana Rivera está que no se pierde una, y es que hace poco la veíamos disfrutar en una carroza del 'Orgullo LGTBI'. También hace tan solo un mes, la hija de Cayetana de Alba hacía de anfitriona para la primera de dama de los EE.UU. Eugenia Martínez de Irujo y su marido organizaron una fiesta privada con invitados de lujo como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Rozalen, Luz Casal, Pablo López, Ainhoa Arteta e Israel Fernández.

