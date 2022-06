. La mujer del presidente de los estados unidos, Joe Biden, ha concedido una entrevista a la revista Harper´s Bazaar en la que habla con sinceridad sobre cómo es su vida como esposa del presidente estadounidense; sobre la importancia de mantener su propia identidad y la profunda admiración que profesa a su marido. La hemos visto estos días junto a la reina Letizia visitando la sede de la AECC en Madrid y también en centro de refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón (Madrid) , y ahora la conocemos un poquito más., profesora en el Northern Virginia Community College, además de sus obligaciones en el Ala Este, responsabilidades que llama su 'otro trabajo' (como asistir a eventos y llamar la atención tanto sobre las políticas y prioridades de la administración como sobre las causas que ha promovido). ". Jill Biden considera que "dar la cara es importante. Esa es la sensación que tengo. Estás agotada. Pero simplemente haces lo que tienes que hacer".

Jill Biden incide en la independencia económica de la mujer. Ella estuvo casada una primera vez pero no salió bien y la pareja se divorció.y ahí es cuando adquirió el compromiso consigo misma de no volver a depender de nadie económicamente. "Sabía que nunca volvería a ponerme en esa situación, en la que sentía que no tenía los medios económicos para valerme por mí misma, que tenía que conseguir el dinero a través de un acuerdo de divorcio.. Y a mis nietas: tenéis que ser capaces de valeros por vosotras mismas", cuenta.



La Dra. Biden echa humo cuando piensa en las desigualdades que han mantenido a las mujeres fuera de la fuerza de trabajo o sin alcanzar su pleno potencial. "Entiendo la necesidad de una mujer de tener algo para sí misma", afirma.

Jill Biden lleva años acompañando a su marido a distintos actos, un largo camino que le ha llevado a conectar con las personas. Tiene un especial don, cuando entra en una habitación, se da cuenta rápidamente de quién está sufriendo. "Lo detecto muy rápido. Solo con fijarme en adónde miran, su lenguaje corporal", revela. "Hubo un acto (en la Casa Blanca) con cónyuges de senadores y una de las cónyuges –una que nunca imaginarías– se acercó y me dijo: 'Tengo un amigo que tiene lo mismo que tu hijo' (Beau Biden -hijo del primer matrimonio de Joe Biden- fallecido en 2015 por un tumor cerebral). Le dije: 'Déjame escribirle'. Probablemente nunca habría hablado con ella, pero esto nos conectaba".



