Jill Biden ha aprovechado al máximo su visita a España. La primera de dama de los EE.UU. ha acompañado a su marido, Joe Biden, a la cumbre de la OTAN y no ha parado un momento. La hemos visto junto a la reina Letizia visitando la sede de la AECC; en el centro de refugiados ucranianos de Pozuelo de Alarcón (Madrid); de visita a La Gran de San Idelfonso (Segovia); en la cena de gala que organizaron los Reyes en el Palacio Real; e incluso de rebajas por la Milla de Oro de la capital española. Pero lo que no había transcendido hasta ahora, es que Jill también ha tenido tiempo de asistir a una una 'fiesta flamenca', organizada en en la embajada de los Estados Unidos.

Un evento reservado para un selecto grupo de invitados entre los que se encontraban Eugenia Martínez de Irujo y su marido, Narcis Rebollo -presidente de Universal Music para España y Portugal-, que se encargó de que la música de la velada. Alejandro Sanz, Carlos Vives, Rozalen, Luz Casal, Pablo López, Ainhoa Arteta e Israel Fernández fueron algunos de los artistas que asistieron a la fiesta en la que la primera dama estadounidense y sus nietas se lo pasaron en grande, animándose a tocar las palmas y charlando con los invitados.

La fiesta tuvo lugar el 28 de junio pero no ha sido hasta ahora cuando los asistentes han ido compartiendo algunos de los momentos de la fiesta en sus redes sociales. Pablo López se saltó todos los protocolos cuando, después de interpretar al piano uno de sus temas más conocidos, se levantó y abrazó a Jill Biden.

El cantaor flamenco Israel Fernández mostró su naturalidad al compartir en redes esta instantánea en la que llama "tita" a Jil Biden.



Eugenia Martínez de Irujo, por su parte, fue más discreta y en sus publicaciones evitó imágenes con la primera dama de los EE.UU.

Aunque luego se han publicado otras fotos en las que se las ve charlando animadamente. Y el encargado de harcelo ha sido Narcís Rebollo, marido de la duquesa de Montoro, que escribía junto a las imágenes: "Momentos íntimos #mujeresqueinspiran".



El cantante y actor colombiano Carlos Vives subió a sus redes sociales una foto de grupo, en la que también aparece Alejandro Sanz.

