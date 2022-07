Desde su vuelta a la televisión, Rocío Carrasco no ha tenido ningún problema en prestarse a todo lo que 'Sálvame' ha organizado: espaciales sobre ella y su docuserie, entrevistas, concursos como la noche drag en el 'Sálvame Mediafest'... y precisamente este último proyecto es el que le llevará, ni más ni menos, a acampar a las puertas de Mediaset. Efectivamente: el festival de 'Sálvame' evoluciona a 'más festival que nunca', y los colaboradores del programa tendrán que convivir en tiendas de campaña como si del Arenal Sound o el FIB se tratase... con un añadido: todo se convertirá en una especie de reality donde podremos ver todos los detalles de la convivencia.

Era María Patiño la encargada de presentarlo, y es que Telecinco ha puesto toda la carne en el asador: habrá tres tiendas de campaña donde los colaboradores tendrán que dormir juntos al raso y hacer vida en común, habrá baños y duchas portátiles, deberán cocinar como puedan... y, además, ya se sabe quién tendrá que compartir tienda con quién.

Telecinco

Precisamente Rocío Carrasco estará en la peor tienda de campaña de todas, la de segunda mano, donde dormirá con Antonio Montero, Miguel Frigenti, Laura Fa, Pipi Estrada y Lydia Lozano; en la tienda de gama media estarán Marta López, Alonso Caparrós, Víctor Sandoval y Carmen Alcayde, mientras que en la tienda de súperlujo serán Carmen Borrego y Rafa Mora los que tendrán que 'aguantarse' el uno al otro. Algo que ya anunciaban con su video promocional el pasado junio:

MUY PRONTO…

Sálvame MediaFest 2022 pic.twitter.com/C2JRnbddWo — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) June 3, 2022

La cosa no acaba aquí: el equipo de 'Sálvame' que está tras las cámaras también tendrá un papel fundamental durante las 24 horas que dure este 'micro reality', y que se ha contado en la promo: "Habrá compañeros de limpieza, de redacción, de producción, de realización y técnicos de sonido porque ellos son quienes hacen que cada día disfrutemos del entretenimiento en nuestras casas", y que tendrán que ser apadrinados por cada uno de los colaboradores. Por ejemplo, Álvaro Zúñiga, auxiliar de plató, contará con Rafa Mora como padrino. Sin duda, un fin de fiesta que no dejará a nadie indiferente que nos regalará muy buenos momentos televisivos.

