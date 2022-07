El fichaje de Sonsoles Ónega por 'Atresmedia TV' ha sido toda una sorpresa dejando a muchos compañeros desolados, entre ellos a Rosa Benito. Ambas han sido compañeros de programa pero se nota que la química traspasaba a la vida personal. Mediante un comunicado de la cadena se sabía que Sonsoles tomaba otro camino dejando a Marc Calderó y Joaquín Prat a los mandos de 'Ya es mediodía' y la ex cuñada de Rocío Jurado siente mucho no volver a compartir plató con la presentadora.

La colaboradora de televisión, para despedirse de la presentadora y apoyarla en su nuevo camino, subía a sus redes sociales una fotos muy emotiva de ellas dos: "Que nunca se te borre tu sonrisa. Muchas gracias por tanto", le escribía la ex mujer de Amador Mohedano.

Instagram

No es la única colaboradora que ha encontrado una muy buena amiga en la presentadora. Su mano derecha, Miguel Ángel Nicolás, también ha reconocido que Sonsoles para él es una persona muy importante. "Nosotros tenemos una relación que va más allá de lo profesional, porque hemos pasado muchas cosas juntos y nos ha unido. Yo con Sonsoles tengo química", nos comentaba. Aunque Sonsoles Ónega tenga un nuevo destino, seguro que en su corazón se lleva a la audiencia que le ha querido todos estos años y a sus compañeros y amigos de la cadena.

