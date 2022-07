Este 11 de julio nos sorprendía la noticia sobre el fichaje de Sonsoles Ónega en 'Atresmedia TV'. Mediante un comunicado, la casa explicaba que la presentadora pasaría a ser una de las caras conocidas de la cadena dejando con bastante incertidumbre el papel que tenía en 'Mediaset'. Este lunes fue el último día de la presentadora bajo los mandos de 'Ya es mediodía' y ni se despedía: "Hasta aquí hemos llegado, se quedan con ‘Informativos Telecinco. Aquí les llevo. Adiós", eran las palabras exactas de la presentadora. Minutos después de enterarnos del fichaje de Sonsoles, 'Mediaset España' lanzaba otro comunicado explicando que Joaquín Prat sería quién le sustituyese. De momento la cosa se ha quedado en 'stand by', ya que para la temporada de verano será Marc Calderó el encargado de conducir el programa.

Telecinco

El catalán lleva varios años haciéndose cargo del programa mientras Sonsoles Ónega disfrutaba de sus vacaciones. El carismático presentador es de Barcelona y, de hecho fue en la televisión autonómica catalana donde dio sus primeros pasos como periodista. Llegó a Madrid, paso por Cuatro y ahora es uno de los rostros más conocidos de 'Mediaset'.

Por las veces que ha sido sustituto y reportero del programa, hemos podido ver que el carácter del catalán es admirable. Por sus redes sociales muestra sus debilidades: su perrito Bruno, viajar y disfrutar de los que le rodean. Así es Marc Calderó que nos acompañará todo el verano con noticias de actualidad y temas de lo más refrescantes en el 'Fresh'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io