Ana María Aldón se sienta con Toñi Moreno para hablar de la polémica familiar

Tras varias semanas desaparecida por toda la polémica que rodea a su familia, Ana María Aldón vuelve a la televisión como estrella invitada. La gaditana no va a acudir a su puesto de trabajo en 'Viva la vida', sino que Toñi Moreno la espera en su programa 'Déjate querer' para que se sincere desde lo más profundo de su corazón. Los rumores de crisis en el matrimonio de Ana María Aldón y Ortega Cano siguen creciendo, y en estos momentos la pareja se encuentra separada: Ella está en Madrid con una baja médica reposando y el ex torero se encuentra en su casa de Costa Ballena con el hijo de ambos.

Este viernes 16 de julio a las 22:00 horas, Ana María Aldón hablará alto y claro sobre la situación que vive en estos momentos y todos los problemas que suceden en el matrimonio, ¿enfadará esta entrevista a José Ortega Cano? Recordemos que el diestro entraba en 'Ya son las ocho' para advertir tanto a su hija Gloria Camila como a su mujer que le aparten de sus problemas. "Pido a mi hija y a mi mujer que me dejen vivir tranquilo. Que dejen de hablar de mí. Yo siempre estoy con ellas para que estén contentas pero que me dejen vivir", decía el viudo de Rocío Jurado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este regreso de Ana María a la televisión es de lo más deseado, ya que nos aclarará cómo le afecta la presión mediática y si se han solucionado los problemas internos, tanto en la pareja como en la familia en general. Gloria Camila y Ana María Aldón llevan arrastrando polémicas desde hace tiempo, ¿habrán firmado la paz?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io