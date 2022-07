La vida de Ana María Aldón ha dado un giro de 180 grados. Todo comenzó con su desaparición de 'Viva la vida' tras la grave crisis en su matrimonio. La gaditana explotó debido a la delicada situación que atraviesa su relación con José Ortega Cano y decidió desaparecer de la pequeña pantalla. Desde que se ausentara del programa, los colaboradores del programa que presenta Emma García, y la propia presentadora, se han mostrados muy preocupados por su compañera. Sin embargo, su inesperada vuelta a la televisión en un programa que no es el suyo ha hecho que los colaboradores de 'Viva la vida' se cuestión el parón mediático de su compañera. Emma García ha querido expresar su opinión al respecto.

Ana María reaparecerá en ‘Déjate querer’. Isabel Rábago, José Antonio Avilés, Terelu Campos o Luis Rollán han querido dar su opinión al respecto. No son pocas las críticas que recibe por parte de sus compañeros de trabajo. “Es una prescripción médica que se ha levantado a golpe de talonario”, son las palabras de Isabel Rábago, una de las más duras con Ana María.

“Es más valiente en televisión que en privado”, comenta al respecto Pilar Vidal. Por su parte, Marina Esnal habla de una “adelantada” vuelta a la televisión mientras que Suso prefiere ponerle el siguiente adjetivo: “previsible”. Los colaboradores comentan cómo se han enterado de la vuelta de Ana María y qué piensan al respecto.

Además, Terelu Campos alza la voz para decir que le parece mal que, “después de lo bien que se ha portado este programa con ella”, ella decida conceder una entrevista tan esperada en un programa que no es ‘Viva la vida’.

Ante esto, Emma García prefiere ser cauta y esperar a ver el programa. Aunque la vasca ha confesado que su amiga Toñi Moreno le ha adelantado muchos de los titulares que va a dar esta noche Ana María: "No estoy enfadada".

La presentadora opina que Ana María Aldón tiene que entender que todas sus declaraciones tiene una repercusión. Además ha defendido a la colaboradora: "Ella aquí ha sido muy generosa, ha dado entrevistas que costaban dinero y sin pedir nada más. Hay que ser realistas y justos".

Emma García ha vuelto a incidir en el el hecho de que el próximo fin de semana será el último para el programa, después que anunciasen la cancelación de 'Viva la vida', y espera que su compañera aparezca para despedirse de la audiencia.

