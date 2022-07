Los rumores de crisis en el matrimonio de Ana María Aldón y Ortega Cano siguen creciendo, sobre todo al ver cómo la distancia entre ellos cada vez es mayor. De momento, el último en pronunciarse sobre este asunto fue el ex torero, que aseguró que está muy "enamorado" de su mujer. Sin embargo, desde que la colaboradora dejó de acudir a 'Viva la vida' por prescripción médica y Carmen Borrego anunció que estaba muy preocupada por ella, son pocas las veces en las que les hemos podido ver.

De hecho, las pocas veces en las que han reaparecido ante los medios lo han hecho por separado. Ahora, mientras que Ortega Cano se encuentra de vacaciones en Costa Ballena con su hijo, donde pudimos verle dando un tranquilo paseo en bicicleta, Ana María Aldón ha regresado con gesto muy serio a Madrid, sin querer hacer ningún tipo de declaración sobre cómo se encuentra.

De esta forma, tras estar ella en Cádiz con su hijo al inicio de las vacaciones escolares, ahora ha sido él el que se ha quedado con el pequeño en la playa de Chipiona y ella se ha vuelto a Madrid de nuevo. Un intercambio que hace que la distancia, al menos física, entre ellos siga siendo cada vez mayor. De momento, está por saber si el regreso de la colaboradora a la capital española se debe a que está cerca de reincorporarse al trabajo de nuevo en el programa presentado por Emma García, aunque la periodista ya aclaró que la baja médica de su compañera sería larga. Descubre cómo están viviendo cada uno de ellos esta distancia haciendo click en el vídeo de arriba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io