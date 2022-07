A pesar de su ruptura con Antonio David Flores, Olga Moreno ha seguido manteniendo una estrecha relación con los dos hijos del ex colaborador. Ahora, la andaluza ha compartido una instantánea con la que ha vuelto a tener un nuevo detalle con Rocío Flores, dejando claro lo unidas que siguen a pesar de todo, y es que la ex pareja ya aseguró desde su ruptura que no iban a permitir que la familia se rompiese pese a que su relación de amor no hubiese acabado como esperaban.

Olga Moreno ha publicado en sus redes sociales una fotografía del día en el que se convirtió en ganadora de 'Supervivientes'. En dicha instantánea aparece junto a Rocío Flores, Marta López y Ana Luque, las personas que se han acabado convirtiendo en sus grandes apoyos durante todos los cambios que ha experimentado en su vida desde que salió del concurso. "Me pasaron esta foto y no pude dejar de compartirla ...cómo ha cambiado la historia. Feliz de teneros", ha escrito.

Una publicación a la que rápidamente han reaccionado tanto Marta López, recordándole lo mucho que le quiere; como Rocío Flores, que le ha contestado poniéndose numerosas caritas con ojitos de corazones, y que parece haberle servido para reflexionar sobre lo mucho que le cambió la vida tras su llegada de Honduras. Lo cierto es que desde su vuelta tuvo que ver cómo su historia de amor con Antonio David Flores llegaba a su fin y cómo él comenzaba una nueva historia de amor junto a Marta Riesco.

Ahora, mientras el ex colaborador disfruta de sus primeras vacaciones en pareja junto a la periodista, Olga Moreno vive su primer verano soltera. Durante este tiempo hemos podido ver cómo se ha sometido a algunos retoques estéticos y cómo volvía a la televisión como colaboradora de 'Supervivientes'. Además, en dicha instantánea también aparece Ana Luque, que también ha experimentado un gran cambio desde entonces, ya que pasó de ser un personaje anónimo al que pudimos ver por primera vez en el plató de 'Supervivientes' defendiendo a su amiga Olga Moreno, a saber todo sobre su vida gracias a que pasó a convertirse en concursante de la nueva edición del reality.

