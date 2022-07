Laura Ponte está pasando por un momento complicado de salud. La diseñadora sufrió el mes pasado una perforación en la córnea de uno de sus ojos por la que tuvo que ser intervenida de urgencia para intentar salvar el daño que habría sufrido en la capa externa. Un difícil momento que le ha desvelado a 'El Español' en exclusiva, reconociendo que este problema hizo que finalmente terminase perdiendo la visión de dicho ojo. Un duro golpe al que está haciendo frente sin perder la positividad y la sonrisa.

La empresaria le ha confesado al medio anteriormente citado que se encuentra "bien, fenomenal", pese al problema de salud que está atravesando. Laura Ponte ha indicado que ya le han operado y que ahora está esperando a que le hagan un transplante. "Esto es un mal menor, como quien dice... A ver, no es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe... hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene muy bien", le ha explicado a 'El Español'.

Gtres

Laura Ponte ha reconocido que con el transplante que tienen que hacerle espera poder ir poco a poco recuperando la visión que ha perdido. Un proceso lento que puede durar entorno a cuatro o seis meses. De momento, tiene que acudir cada dos semanas a revisión en el Hospital Universitario La Paz, donde le están tratando. Un problema que está intentando afrontar con tranquilidad. "A mí me da igual, de verdad, tener un ojo blanquito y cosidito", ha indicado.

De momento, lo que sí que ha tenido que cambiar han sido sus planes para el verano, y es que ha reconocido que ha tenido que cancelar los viajes que tenía programados, ya que ahora lo más importante es guardar reposo y seguir las instrucciones del médico para que todo vaya bien y pueda recuperar la visión perdida.

