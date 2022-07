Hay pique por "el posado del verano". Ana Obregón siempre ha sido un referente en cuanto a posar en bikini y que te salga una foto perfecta. Se podría decir que ella inventó el famoso posado para iniciar el verano pero ahora le ha salido competidor. Nada más y nada menos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sería quién le está quitando el protagonismo a la actriz. El mandatario ha visitado esta mañana del 19 de julio Cáceres para seguir de cerca las labores de extinción de los incendios que hay en la zona. Allí se hacía una foto que, además de dar la vuelta a España, ha llamado mucho la atención.

Una de las que se ha fijado en la peculiaridad de la foto del presidente es Ana Obregón y escribía por sus redes sociales: "Sin duda, Sánchez me ha robado el POSADO DEL VERANO. Buena postura, ojos entreabiertos, brazos cruzados (al estilista se le pasó el bulto raro del bolsillo). Buena foto posando ante un país que está dejando en CENIZAS", y es que hay un bulto sospechoso en la foto.

La actriz, impresionada con el revuelo mediático que ha provocado la instantánea del presidente del Gobierno, ha querido dar su opinión al respecto sobre lo que está pasando en el país. Y es que así es Ana Obregón, siempre ofreciendo su sinceridad a sus seguidores.

Hace pocas semanas, sabíamos que la bióloga se encontraba en su casa de Mallorca desconectando de la vida estresante de Madrid. La actriz está por y para su padre y los cuidados de este. "Me estoy aprovechando de ti estos días Papá , no paro de besarte y achucharte. Un poco salvaje por mi parte mi presencia sin casi nada de maquillaje y sin peinar. Pero con mucho amor. Aunque sé que por dentro tú echas infinitamente de menos al amor de tu vida y yo al mío, no nos decimos nada. Solamente nos abrazamos mirando a ese mar Mediterráneo que un día nos hizo tan felices", escribió Ana en sus redes junto a una preciosa imagen.

