'Sálvame' siempre es una caja de sorpresas, y si unas veces reina el buen rollo, como durante la celebración de la noche drag en el 'Sálvame Mediafest', otra veces los colaboradores consiguen que vuelen los cuchillos. Lo pudimos ver cuando Terelu se enfrentó a Miguel Frigenti para defender a Kike Calleja a capa y espada, pero esa no fue la única trifulca que se vivió durante la última tarde del programa: Carlos Lozano y Rafa Mora también se dijeron de todo menos 'bonito' a través de las cámaras, y todo después de que el presentador le diera un consejo a su compañero, que se encontraba en el plató.



Carlos Lozano ha vuelto a 'Sálvame' para dar voz a los telespectadores desde las playas de España con 'La ruta de la sandía', pero su enfrentamiento con Rafa tras un pequeño pique dejó a un lado a las dos telespectadoras que estaban participando desde el improvisado plató en una playa de Valencia: "Lo que tienes que hacer es no decir lo guapo que eres. Te lo tienen que decir a ti, no decirlo tú", le aconsejó Carlos a Rafa. "A mí me lo han dicho toda la vida... y cámbiate la camisa que estás sudando mucho", respondía el valenciano con cachondeo. La conversación pasó de ser un simple pique a ir subiendo de grados y ponerse más seria: "Me cambio lo que me da la gana", contestaba el presentador, momento en el que Mora cruzaba la línea: "Tienes que oler a búfalo".

La fea respuesta de Rafa calentó los ánimos entre los dos, y es que el pique había pasado a las descalificaciones: "Tu sí que eres un búfalo por como hablas. ¿Tú te crees que es normal que digas que eres el más guapo y el más fuerte? Tú lo que eres es tonto", insultó el presentador. "A mí no me descalifiques", se quejó Rafa; "Pues tú no te metas conmigo diciéndome que huelo o dejo de oler"; "Se te va a caer el tinte, relájate", se desacreditaron mutuamente.

Terelu Campos, la presentadora de la tarde, intentaba poner fin a la discusión, pero sin éxito, porque las voces de ambos iban subiendo de todo y las respuestas eran cada vez más rápidas hasta casi solaparse. "Vaya dos", apuntaba ella. "Si es que este chaval no para, está embrutecido, tiene una neurona", se quejaba ahora Carlos antes de volver a la carga y calificarle como "gorila": "Cuando te den un programa a ti, hablas. Éste es el mío. Déjame en paz, que no tengo tiempo para perderlo con mindundis como tú", insistía el presentador, pero el valenciano tampoco paraba: "Has quedado retratado, para lo que has quedado, Carlitos". "Tienes que nacer tres veces para llegarme a la suela del zapato. Ya te gustaría tener la carrera y el currículum que tengo yo", presumía Lozano.

La conductora del espacio seguía intentando poner calma y paz entre ellos como si fuera un árbitro, pero era imposible mediar porque eran como dos luchadores en un ring: "El que ha quedado mal eres tú, que no eres nadie y te crees que eres algo. A ver si te das cuenta". "¿Tú quién eres, un presentador con una camisa sudada a las nueve de la noche en la playa? ¿No soy nadie de qué? Pues habla con mis jefes, que si me tienen aquí desde hace trece años, por algo será. ¿O crees que son tontos?", apuntó con mala baba Mora. "No eres nadie ni lo serás nunca", le dejó como recado Carlos.

