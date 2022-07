Este jueves 21 de julio, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ha archivado el caso contra el cantante Ricky Martin. El cantante era acusado de violencia doméstica en Puerto Rico por parte de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, y éste le demandaba obteniendo una orden de protección. Mediante un comunicado, los representantes legales del cantante explicaban que esa orden de protección presentada en contra de Ricky Martin se basa en alegaciones totalmente falsas. "Enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibí con todo mi corazón·, eran las palabras exactas del cantante a través de sus representantes.



El mismo artista ha compartido en sus redes sociales un comunicado aclarando la situación de esta polémica en estos momentos. Sus abogados son los que escriben este comunicado aclarando que el caso se da por finalizado, ya que "la parte peticionaria solicitó su desestimación voluntaria". Contra el cantante pesaba una orden de protección en base a la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica, que había sido concedida ex parte el pasado 2 de julio, por petición de su sobrino.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El joven, de 21 años, alegó que mantuvo una relación sentimental con su tío Ricky Martin durante siete meses y que, tras la ruptura, el conocidísimo cantante lo intimidó y se acercó en varias ocasiones a su hogar.

Ricky Martin ha tenido que pasar las semanas más horribles de su vida. El artista vive feliz y tranquilo casado desde el 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos. "La verdad prevalece", escribía como título a este último post dónde demuestra que todo ha sido una farsa para atacar a su persona.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io