El nuevo programa de la docuserie 'En nombre de Rocío', Rocío Carrasco ha desvelado cómo se desarrolló el tratamiento médico contra el cáncer de su madre, Rocío Jurado. Un costoso tratamiento que se llevó a cabo en Houston durante varias semanas y que ha sido objeto de discusión durante los últimos meses entre la familia mediática de Rocío Jurado. Y es que, se ha debatido quién fue quien pensó en ese viaje y quién pagó las facturas de la estancia en Estados Unidos y los tratamientos médicos. Detalles de lo que Carrasco ha hablado en esta nueva entrega de la serie.

Aunque Rocío Carrasco ha dejado claro que irse a Estados Unidos fue decisión de su madre, ha destacado que no fue la cantante quien puso sobre la mesa la posibilidad de viajar hasta Houston. "Sabíamos que tenía cáncer pero teníamos el nombre, nos faltaba el apellido y eso no se podía saber sin una operación", ha explicado Rocío Carrasco en la docuserie. Fue en ese momento, según el relato de la hija de la cantante, cuando su marido lo propone.

Gtres

"Fidel entró diciendo que quería hablar a solas con nosotras. Le dijo: 'Hazte una idea de que delante tienes un león y solo tienes una bala, si la usas es para matarlo porque sino te come, creo que lo mejor es Houston'. Ella le respondió diciendo que pensaba lo mismo", ha asegurado Rocío Carrasco. Y es que, ambos tenían una gran relación, algo que Rocío Carrasco recordaba entre lágrimas: "Él se portó muy bien con ella, mucho. Como saben que esa es la verdad saben que decir cosas contrarias a mí me duele, porque son mentiras. La verdad es esa".

Sin embargo, Carrasco ha destacado que Ortega Cano se opuso a hacer el viaje pero a ella le dio igual, un detalle que hizo que la estancia la pagara la cantante, algo que el ex torero ha negado en varias ocasiones: "Mi madre tenía claro que Ortega no iba a pagar, él siempre ha sido muy agarrado. Él nunca tenía dinero y él siempre desaparecía. Ortega contaba con que mi madre no tenía problema para sacar la tarjeta".

Y es que, la relación entre la pareja estaba en un momento frío. "Se fue desenamorando durante la relación, él se encargó de desenamorarla. Hay comportamientos de José que incluso puedo llegar a entender en ese momento, estaba hundido. Yo pensaba que por lo menos, la tiene, era su conciencia la que no le dejaba, la que le hace estar ido. Su cabeza no le deja vivir al darse cuenta de que ella ha caído enferma"

Gtres

Rocío Jurado tomó la decisión de hacerlo público

Además, Rocío Carrasco también ha contado cómo le fue diagnosticado el cáncer: "Estaban haciendo las galas de verano y se fue a Chipiona. Tenía un dolor en el estómago y comenzó a ponerse mal y amarilla. Tras llamar a mi prima a Ani, se va al médico en Cádiz y le dice que se tiene que ir ya a Madrid para que le vean. La enfermera que había allí le dijo: 'que tenga usted suerte'. En ese momento fue consciente de lo que podía estar sucediendo. En Madrid le diagnosticaron que tenía cáncer de páncreas. El médico me dijo que un 80% no lo supera y yo, ingenua de mí, le dije: 'me da igual, ella está en el 20 restante'. Mi madre se hundió pero no lo mostraba a nadie".

Fue precisamente la cantante quien decidió anunciar públicamente su enfermedad en una rueda de prensa en el jardín de su casa, hasta la cual prohibió a todos sus familiares que hablaran de ello públicamente: "El día de antes de esa rueda de prensa había hablado con su vecina para que llamase al notario y hacer el testamento".

