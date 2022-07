Han pasado más de dos décadas desde que Belén Esteban y Jesulín de Ubrique decidieron separar sus caminos como pareja, aunque siempre han estado unidos por su hija Andrea Janeiro. Un tiempo en el que los desencuentros han sido más que notables y repetidos aunque en la recta final, todo ha ido calmándose y creando una relación cordial entre los cuatro que a día de hoy parece estar en el mejor punto. Así, después de salir de una convalecencia de tres meses tras haberse roto la tibia y el peroné, Belén ha confesado en el plató del 'Deluxe' si alguien de la familia Janeiro se ha puesto en contacto con ella preguntando por su salud, concretamente, si su ex lo había hecho. Aunque un poco reacia al principio, la colaboradora de 'Sálvame' ha contestado desvelando además cómo es la relación actual de Jesulín con su hija Andrea, y cómo esta, que ya es mayor de edad, ha vivido la llegada de su nuevo hermanastro.

Belén ha sido muy contundente en este sentido asegurando que "muchas veces la prensa no tiene ni idea de lo que dice": "Han preguntado por mí, sí. No a mí directamente, pero se han preocupado de mi". Así respondía tajante declarando que no iba a decir nada más sobre su ex pareja, algo que no ha cumplido pues acto seguido detallaba que actualmente está manteniendo una relación muy buena con su hija Andrea, tanto que ésta ya ha conocido a su hermano: "nadie se ha enterado pero ha ido a verle y todo muy bien", detallaba.

Y es que, aunque Andrea prefiere permanecer en el anonimato y que sus padres no hablen de ella en los platós, Belén Esteban ha asegurado que no le parecería justo callarse: "igual que he hablado mal de Jesús en muchos sentidos, tengo que decir yo estoy muy contenta de cómo está la situación con la persona que tiene que estar. Si conoce (su hija) a la personita que ha venido, tengo que decir que sí. Todo está correcto. Igual que he criticado, es leal decir cuando se porta bien". Un mensaje que ha sorprendido a todos.

