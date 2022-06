Belén Esteban ¿ha felicitado a Jesulín de Ubrique tras el nacimiento de su hijo? El pasado 7 de junio, Jesús Janeiro y María José Campanario daban la bienvenida a su recién nacido, un niño, que es el tercer hijo de la pareja y el cuarto del torero que también es padre de Andrea, la hija que tuvo con Belén Esteban. La odontóloga y su bebé ya han recibido las primeras visitas en el hospital como la de Beatriz Trapote aunque otros miembros de la familia como Julia Janeiro, la hija mayor de la pareja, todavía no conoce a su hermanito porque tenía el examen del carnet de conducir en Madrid.

La noticia del nacimiento del tercer hijo de Jesulín y María José coincidió con una nueva revisión médica de Belén Esteban tras su operación en la pierna para reparar la rotura de tibia y peroné que sufrió tras su caída en 'Sálvame'. La de Paracuellos abandonaba su domicilio en camilla y, con gestos respondía a las preguntas de los reporteros sobre su recuperación y sobre si había felicitado a los recién estrenados papás. En el vídeo de la parte superior, podrás descubrir si la colaboradora de 'Sálvame' ha felicitado a Jesulín y María José por el nacimiento de su hijo. ¡Dale al play!

Pepe del Real de 'El programa de Ana Rosa' se ha puesto en contacto con Belén para preguntarle por el acontecimiento y le ha comentado que es una alegría para toda la familia que cómo no se va a alegrar y que su recuperación va lenta. El nacimiento del tercer hijo de Jesulín y María José Campanario que se llama Hugo ha llenado de felicidad a sus hermanos incluida su hermana mayor, Andrea, la hija que el torero tuvo con la colaboradora de 'Sálvame'. Cuando se conoció la noticia del embarazo de la odontóloga, Belén Esteban les dio la enhorabuena. Todos los detalles de la vida de Belén Esteban.

