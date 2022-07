Ignacio de Borbón, Marta Peñate, Nacho Palau y Alejandro se disputarán este jueves el título de mejor Superviviente 2022. La final será uno de los platos fuertes de la parrilla televisiva y resolverá algunas de las incógnitas, más allá de quién se llevará el cheque al portador: ¿será Olga Moreno quien lo entregue?

Mientras tanto, el hecho de que se acerque la recta final hace que los concursantes estén más habladores que nunca, algo que Marta Peñate, quien ha sido atendida médicamente por intoxicación y ha estado la mayor parte del concurso como parásito, es decir, en solitario en una playa, está aprovechando para indagar qué es lo que ha ocurrido con sus compañeros en los momentos en los que no ha estado. Así, se ha acercado a Ignacio de Borbón para hacerle una improvisada entrevista en la que conocer el balance del primo del rey Felipe VI y tratar algunas de las cuestiones que se sospechaban pero que hasta ahora no se habían confirmado, como cuál ha sido su estrategia con la comida en estos tres meses.

Telecinco

En un arranque de sinceridad entre Marta e Ignacio, el joven no dudó en confesar qué era lo que estaba haciendo para poder gestionar la comida durante todo el concurso: “Siempre tiro a coger el trozo de comida más grande. A veces, cuando yo repartía, me echaba un pelín más. Un pelín, pelín, pelín. No mucho, pero un pelín”, ha asegurado el aristócrata. De esta forma ha confirmado lo que muchas veces sus compañeros han sospechado pero que él siempre ha negado, pero que ahora no ha tenido problema en reconocer finalmente.

La concursante ha contestado divertida: “tu tic cuando salgas va a ser que cuando tu madre reparta la comida, tú te vas a poner a mirar a ver quién tiene más en su plato”. Y es que por lo que parece a Marta no le ha sentado mal la confirmación de su compañero, algo que puede que sí le siente mal al resto de supervivientes.

