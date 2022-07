Ana María Aldón ha hablado, de nuevo, pero más abiertamente que nunca, de su relación con la hija de su marido, Gloria Camila. En el último programa de 'Viva la vida', con una imagen mucho más fuerte de lo que se mostraba la semana anterior, la colaboradora del programa ha dejado algunos titulares dejando claro que no tiene miedo a la familia de su marido sino que está alejada de todos y centrada en recuperarse.

Entre otras cosas, la hija del ex torero ha tenido un gran peso en algunas de las decisiones de la pareja, entre otras en la decisión de poder ampliar la familia. Y es que cuando se puso sobre la mesa que la pareja pudiera tener un segundo hijo, fue Gloria Camila quien mostró que no quería un nuevo hermano: "A Gloria Camila no le hacía gracia que tuviéramos otro hijo juntos, no lo veía", ha asegurado Ana María en el plató de 'Viva la vida'.

Gtres

Pero parece ser que esta no ha sido la única decisión importante que Gloria Camila ha tomado, y es que la diseñadora ha revelado que fue idea suya invitar a Antonio David Flores y Olga Moreno al enlace, aunque "yo no tuve ningún problema".

Además, en 'Sálvame' se ha confirmado que Ana María Aldón está preocupada por la futura herencia de José Ortega Cano puesto que sería Gloria Camila quien fuera la mejor beneficiada. "Cuando Ana María descubre esto, es cuando se le cambia el chip", explicaba Carmen Borrego. No obstante, en 'Viva la vida' la colaboradora quiso remarcar que la situación de su matrimonio no está tan pendiente de un hilo como han querido mostrar los medios: "La realidad es mía y de mi marido. Lo demás son opiniones. Si todos pueden hablar de mi vida, ¿yo no tengo derecho? ¿Tú te crees que si yo no me siento aquí van a dejar de hablar de mí?".

