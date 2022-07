Los espectadores de 'Sálvame' se han visto sorprendidos en la tarde de este 25 de julio ante el cambio de imagen de los colaboradores del programa. En concreto, de Alonso Caparrós, Lydia Lozano, Frigenti y Carmen Alcayde quienes han mostrado una imagen muy anciana: los cuatro lucían una peluca de ancianas y atuendos similares. Pronto el programa ha puesto al descubierto el motivo por el que los cuatro lucían de esta manera: un homenaje a la mítica serie de televisión 'Las chicas de oro'.

Este 25 de julio se cumplen 30 años del estreno del último capítulo de la mítica serie de televisión que aún a día de hoy podemos ver reemitido en alguna cadena. La serie narraba la vida de cuatro mujeres divorciadas que residían juntas en un chalet de Miami y que no tenían ningún tipo de censura en sus conversaciones.

Telecinco

Con motivo de esta fecha tan clave, los colaboradores han grabado un capítulo especial llamado 'Las chicas de Borrego' que ha dirigido la hija de María Teresa Campos. Así han interpretado a Blanche, Rose, Dorothy y Sophia, en un capítulo que el programa se ha reservado para emitir en la recta final del programa puesto que el sketch ha sido grabado apenas unos minutos antes de que comenzara el programa haciendo que el equipo de realización lo montara en tiempo récord durante la emisión de 'Sálvame'. "Es un digno homenaje a la serie de Las chicas de oro", ha asegurado el productor del programa celebrando el trabajo realizado por sus compañeros que se ha estrenado a las ocho de la tarde.

