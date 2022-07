Después de tiempo sin ser protagonistas de ninguna noticia, la familia Verdasco ha vuelto a compartir cómo han disfrutado de un evento familiar, algo que parecía que había parado después de una temporada en la que se sucedían constantemente. Ahora, después de la pandemia y al haber regresado la temporada de eventos, la familia ha vuelto a disfrutar de una boda por todo lo alto, en esta ocasión de la prima del tenista, Laura, con Mariano Conde.

El enlace se ha celebrado en Madrid con dos años de retraso y es que era una de las bodas que estaba prevista que se celebraran en 2020 pero que la pandemia obligó a retrasar y que no se ha podido celebrar hasta ahora. Un retraso que ha hecho que a la ceremonia también acudiera la hija del ahora matrimonio, lo que ha añadido emotividad a la boda.

Una boda íntima y sin mucho revuelo en la que se han dado cita no solo todos los miembros de la familia sino también rostros conocidos entre los que había algunas celebrities. Un evento del que Fernando Verdasco y Ana Boyer han compartido imágenes a través de sus redes sociales mostrando la elegancia con la que han acudido.

La prima de Fernando Verdasco ha elegido un vestido de tela lisa de manga tres cuartos con una cola también lisa y sin encaje que era cuidada por las damas de honor, mientras que su flamante marido elegía el azul marino para su traje y azul más claro para el chaleco interior. El mismo color que el tenista elegía para su traje para acudir a la boda.

Por su parte, Ana Boyer también escogía un gran diseño para acudir a la ceremonia eclesiástica, y es que ha elegido un vestido en color verde con estampados geométricos amarillos con el que ha estilizado su figura gracias, en parte, a la cintura ceñida del vestido con un cinturón tras el que da comienzo la falda fluida con algo de vuelo hasta el tobillo. Una opción perfecta para el verano debido a la tela de tul que lo compone.

Además en la ceremonia también se daba cita la actriz Dafne Fernández quien elegía un vestido sin mangas en marrón con transparencias y flores bordadas en el vestido que acompañaba con sandalias.

