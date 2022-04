Ana Boyer y Fernando Verdasco pasarán la Semana Santa en Madrid. Mientras algunos famosos han elegido Nueva York como destino de vacaciones, la abogada y el tenista, que residen en Doha (Qatar) han viajado a la capital española, donde él participa en el Open Comunidad de Madrid. Verdasco dio el banderazo de salida al cuadro final de la competición, Challenger 80 ATP, en la que el tenista debutó con éxito. Y es que contaba con un apoyo extra en la grada: su mujer, Ana Boyer, y sus hijos, Miguel y Mateo, son sus fans número uno. El tenista llega a este torneo tras haber ganado ya este año el Challenger de Monterrey.

A pesar de que el día estaba frío, la hija de Isabel Preysler quiso apoyar a su marido. Desde que comenzaron a salir, Ana ha recorrido medio mundo acompañando a su marido en muchos de los torneos que ha participado. Para la ocasión, la abogada eligió un look informal con abrigo verde, pantalón beige y zapatillas de la firma española MU-01.

Ana estuvo muy pendiente de sus dos hijos, Miguel, que cumplió tres años el pasado 26 de marzo, y Mateo, que nació el 21 de diciembre de 2020. A la salida del partido, de camino a su coche, Ana llevaba a su hijo mayor en brazos, y Verdasco la silla de paseo del pequeño.

Durante su estancia en Madrid, el matrimonio y sus hijos se quedan en la casa de Isabel Preysler y aprovecharán para ver a familiares y amigos antes de volver a Doha, donde está su residencia aunque, como la propia Ana afirmó, "la mayor parte del año estamos viajando.

El 'buen rollo' de Ana Boyer con su cuñado

Entre las personas con las que pasarán más tiempo están Tamara Falcó y su novio, Íñigo Onieva, y es que la abogada y el tenista se llevan de maravilla con su 'cuñado'. Entre ellos exite una gran complicidad que comparten en sus redes sociales. Ana Boyer pidió consejos de lectura a sus seguidores para estos días y uno de los primeros en contestar fue el novio de Tamara. "La Patrulla Canina", comentó, en referencia a los dibujos animados favoritos de sus 'sobrinos'. Esa era una opción que ya barajaba Ana, que le contestó: "Esa colección de libros no puede faltar!", acompañando sus palabras de un emoji llorando de risa.

